Yunanistan’da kan donduran olay

Yunanistan'da tecavüze uğradığı ve fuhuşa zorlandığı ortaya çıkan ve geçen yıl sonunda ülke gündemine oturan 12 yaşındaki kız çocuğu evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Sozcu.com.tr

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Avukatı Aspasia Tarahopulu, Yunan devlet televizyonu ERT’e yaptığı açıklamada, daha önce de 4-5 kez tehdit edilen 12 yaşındaki kız çocuğu için “Dün birisi evine girmeye çalıştı ve onu bıçakla elinden yaraladı” diye konuştu.

Birkaç gün önce de çocuğun yaşadığı evin camının taş atılarak kırıldığını ifade eden Tarahopulu, “Acı olan şudur ki bu çocuk için hiçbir koruma tedbiri alınmadı” dedi.

Tarahopulu, çocuğun psikolog desteğiyle verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturmanın devam ettiğini belirterek, dosyada küçük kızın annesi dahil 20 kişi hakkında suçlamada bulunduğunu kaydetti.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) İletişim Stratejisi Sorumlusu Nasos İliopulos, ANT1 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Devlet böylesi ciddi bir davada istismara uğrayan kurbanı koruyamazsa, istismara uğrayan kişilere verilen mesaj nedir? Devlet onları koruyamazsa kurbanlar nasıl konuşacak?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan, Ekim 2022’de 12 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğradığı ve fuhşa zorlandığına ilişkin skandalla sarsılmıştı.

Yunanistan Polis Teşkilatı, kız çocuğuna tecavüz suçlamasıyla tutuklanan 53 yaşındaki zanlının fotoğraflarını paylaşmış, zanlı tutuklanmıştı.

Şüpheli, tecavüz ettiği çocuğu istismar etmek isteyen kişilerle internetten pazarlık yapmakla da suçlanmıştı.

Zanlının, evi ve iş yerindeki araştırmada, 2 silah, 572 fişek, 21 bıçak ve bir süngü ele geçirilmişti.

Zanlının sosyal medyada siyasiler, emniyet mensupları ve din adamlarıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşması dikkati çekmişti.

Soruşturma kapsamında, 12 yaşındaki kız çocuğunun ifadesi doğrultusunda çok sayıda kişi, küçük kızla ilişkiye girmek suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. (AA)

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