Yunanistan’da öldürülen 6 Türk’ün son fotoğrafı ortaya çıktı

Yunanistan'da Eylül ayında öldürülen 6 Türk'ün son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafı çeken kişinin ise 6 Türk'ün öldüğü suikastı hazırlayan Türk olduğu duyuruldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye ve Yunanistan gündemine bomba gibi düşen, Loutza’da 6 Türk’ün mafya hesaplaşması sonucunda öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor… Yunan medyası, bir araçta suikasta kurban giden 6 Türk vatandaşının öldürülmeden önce çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Proto Thema’nın yayınladığı fotoğrafta, aynı otomobil içinde tuzağa düşürülerek öldürülen 6 Türk’ün bir poz için bir araya geldiği görülüyor. Biri çalılıkların arkasında poz veren 6 Türk bir fotoğrafçının önünde duruyor. Yunan medyası, fotoğrafı çeken kişinin ise bu grubun önce güvenini kazanan ve daha sonra ise tuzağa düşürerek öldürülmelerine sebep olan kişi olduğunu yazdı.

Yunan medyası, “Şoke edici görüntü. 6 Türk, kendilerine ihanet eden Türk’ün kamerası için poz verdi” başlığını kullandı. Adamın olaydan kısa bir süre sonra Eleftherios Venizelos Havalimanı’nda gözaltına alındığı da hatırlatıldı.



Fotoğrafın, grubun kaldığı evde çekildiği belirtildi. Proto Thema’daki haberde, “Trajik bir ironi olrak , 6 adam, hiçbir şeyin farkında olmadan elleri ceplerinde, taraf değiştirecek ve kendilerinin ölüm tuzağına düşürecek adamın önünde poz veriyorlar” denildi.

OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNMUŞLARDI

Yunan medyası, 11 Eylül Pazartesi sabahı, 32 yaşındaki adamın altı Türkün yaşadığı eve iki berber göndermeyi önerdiğini ve Türklerin ise güvenlik gerekçesiyle bunu kabul etmediklerini yazdı. Altı Türkün eve kimsenin girmesine izin vermediklerini yazan Yunan medyası, yakalanan saldırganın önce suikastı evde yapmayı planladığını ve bu planının başarısız olduğunu söyledi.



Bu planın rafa kalkmasından sonra 32 yaşındaki saldırgan, grubu İtalya'ya götürmek için hazırladı. Suikastı organize eden adamın sahte Alman plakasıyla grubu aldığı ve sahte olduğu sonradan tespit edilen uçak biletleri verdiği de kayıtlara geçti. Bu sırada dün yakalanan 28 yaşındaki bir diğer Türkün de otomobilin yolu üzerinde pusu kurduğu tespit edildi.

Bu sırada grubun, iki ayrı taksiyle havalimanına gitmeyi önerdiği fakat 32 yaşındaki Süleyman'ın onları, “Havalimanı zaten yakında” diyerek ikna ettiği de belirtildi. Ta Nea'daki haberde, “Bu onun planı için çok kritik bir andı. 6 Türk, 32 yaşındaki adamın otomobiline bindi. Kesimhaneye giden koyunlar gibi” ifadesi kullanıldı. Polise konuşan bir görgü tanığı ise otomobilin havalimanının aksi bir istikamette yol aldığını ve otomobil uzaklaştıktan 2-3 dakika sonra silah seslerinin duyulduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir 6 Türk'ün infaz edildiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı: Güvenini sağlayıp, suikast düzenlemiş

İlginizi Çekebilir Altı Türk'ün infazında yeni bilgiler: Dikkat çeken bağlantı