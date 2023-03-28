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Yunanistan’da terör saldırısı planladığı öne sürülen iki kişi gözaltına alındı

Yunanistan'da, terör saldırısı planladığı ileri sürülen iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Yunanistan’da terör saldırısı planladığı öne sürülen iki kişi gözaltına alındı

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yunan Polis Teşkilatı Terörle Mücadele Birimi, Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) ile işbirliği içerisinde, yabancıların katıldığı terör ağını ortaya çıkardı.” ifadelerini kullandı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, EYP ve Yunan Terörle Mücadele Biriminin çalışmaları sonucu terör eylemi hazırlığı içinde oldukları öne sürülen iki Pakistanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Yunanistan’ın başkenti Atina’da çoğunlukla Yahudi toplumunun gittiği bir restoranı hedef almayı planladıkları iddia edildi.​​​​​​​ (AA)

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