Yunanistan’da turizm paketlerine yüzde 12 zam geldi

Yunanistan’da turizm sektörü 2023 yılının turizm sezonu için tatil paketlerinin yüzde 10 ile 15 arasında zamlı olacağını belirterek, uluslararası acente ve tur operatörleri ile anlaşmaların yapılmaya başlandığı açıklandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'da turizm sektörü temsilcileri, otelciler ve acenteler 2023 turizm sezonu için şimdiden uluslar arası acenteler ve tur operatörleri ile anlaşma yapmaya başladı.

AVRUPA VE İSKANDİNAV ÜLKELERİ İÇİN TUR PAKETLERİ ORTALAMA YÜZDE 12 ARTTI

Ülkede yayın yapan Kathimerini gazetesinin haberine göre ortalama yüzde 12 civarında olan turizm paketlerindeki artışların İskandinav ülkeleri pazarlarının önde gelen öncü isimleri TUI Group, Der Touristik, Apollo, Seniorenreisen (Avusturya) gibi tur operatörlerinin Almanya ve İngiltere gibi büyük Avrupa ülkelerinde sattığı tatil paketlerini oluşturduğu açıklandı.

DOĞRUDAN REZERVASYONLARDA ARTIŞ YÜZDE 100'Ü BULUYOR

Tur şirketlerinin paket turları dışında bireysel ve doğrudan yapılan rezervasyonlarda artışların yüzde 100'lere ulaştığı belirtilen haberde artış aralıklarının Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tatil destinasyonuna göre farklılık gösterebileceği belirtildi. Bu nedenle, İngiltere veya Almanya’dan Yunanistan’a seyahat etmek isteyen bir aile için turist paketinin toplam maliyeti, yolcu hava taşımacılığı maliyetindeki paralel artış nedeniyle önemli ölçüde artmış gibi görünürken, bu yıl Yunanistan‘ın tatil tercihi olarak üst sıralarda yer alacağı belirtildi.

AVRUPALI TURİST BU YIL DAHA UZUN TATİL YAPACAK

Almanya pazarıyla birlikte Yunanistan’ın ziyaretçi çektiği en büyük iki pazar olan İngiltere pazarından da benzer mesajlar geliyor. Hatta İngiltere’de yapılan benzer bir araştırma, seyahat etmeyi planlayanların yüzde 34’ünün bu yıl 2022’ye göre daha uzun tatil yapacağını söylediğini gösteriyor. Aynı ankette daha kısa tatil yapacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 25 oldu. Seyahat etmeyecek olan Britanyalıların oranı (yüzde 20), harcanabilir gelir kaybı (yüzde 66) ve enflasyonun (yüzde 48) ana nedenler olduğu açıklandı.

Otelcilerin büyük yabancı turizm acenteleriyle olan sözleşmelerindeki artışların, otel endüstrisindeki çalışma ilişkilerini düzenleyen yeni Ulusal Şube Toplu İş Sözleşmesi (NBA) tarafından sağlanan artışlara da yansıdığını belirtilen haberde şirketlerle yapılan sözleşmelerin iki yıllık olduğu belirtildi.