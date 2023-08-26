Evler, arabalar kül oldu; acil çağrı geldi: Bölgeyi terk edin

Yunanistan'da 8 gündür devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da, yangının yaklaştığı yerleşim birimleri tahliye edildi. Yetkililer, iki gün sonra esecek Lodos'la birlikte yangının tamamen kontrolden çıkabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

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Yunanistan’da yangınların 8’inci gününde tahliyeler sürüyor. Sivil Korumadan Birimi, Hasanlar (Avra), Hotallar (Atarni) ve Sarlar (Plaka) köylerindekilere mesaj göndererek bölgeyi terk etmelerini istedi. Köyler yaklaşan yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildi.

KÂBUS DAHA DA BÜYÜYECEK

Gelecek 48 saatin Batı Trakya’daki yangın açısından kritik olduğunu belirten yetkililer, yangının söndürülememesi halinde meşe ağaçlarından oluşan sık bir ormanlık alana ulaşabileceğini bildirdi.

Yetkililer, iki gün sonra esecek Lodos’la birlikte yangının tamamen kontrolden çıkabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

Ülkede 8 gündür devam eden yangınlarda onlarca yerleşim birimi tahliye edilmişti.

DİĞER BÖLGELER DE YANIYOR

Andros Adası’nda bugün çıkan yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Eğriboz Adası, Mesinia, Pirgos, Fthiotida’da yangınlar gün boyu devam etti.

YAĞIŞLAR DA FAYDA ETMEDİ

Attiki Bölgesi’nde de büyük bir yağış olmamasına karşın, düşen yıldırımlar nedeniyle onlarca farklı alanda küçük ölçekli yangınlar çıktı.

600 BİN DÖNÜM KÜL OLDU

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin raporuna göre, başkent Atina’nın da dahil olduğu Attiki Bölgesi’nde son 7 yılda çıkan 12 büyük yangında 600 bin dönümün üzerinde alan kül oldu.

Bölgedeki ormanlık alanın yüzde 33’ü son 7 yılda yandı. (AA)

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