Yunanistan’daki orman yangınlarda ölenlerin sayısı yükseldi

Yunanistan'da günlerdir süren orman yangınlarında ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Magnisia bölgesinde bugün çıkan yangında 45 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

Almiros bölgesindeki Platanos köyü yakınlarında da yangına karavanında yakalanan bir kadın yaşamını yitirdi. Volos kenti yakınlarında çıkan yangın sebebiyle sanayi bölgesi ve bazı yerleşim birimleri boşaltıldı.

Öte yandan, Korfu ve Rodos adalarındaki yangınlar devam ederken, bölgede dün gece tedbir amaçlı bazı yerleşim birimleri boşaltıldı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboz’daki Platanistos bölgesinde dün, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, kazada 34 yaşındaki pilot Hristos Mulas ve 27 yaşındaki yardımcı pilot Periklis Stefanidis’in yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

TÜRKİYE ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

Yunanistan'da 17 Temmuz’da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz’da Atina’ya varmıştı.

Türkiye’den gönderilen uçaklar, Rodos Adası’ndaki yangınlarda görev yapıyor. (AA)

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