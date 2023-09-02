Yunanistan’daki yangınlarla ilgili Miçotakis’ten çarpıcı yorum: O rotaya dikkat çekti

Yunanistan'ı sarsan yangınlarla ilgili Başbakan Miçotakis'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Miçotakis, özellikle yangının sürdüğü Türkiye sınırındaki Meriç'e dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu yaz Avrupa’nın birçok ülkesi günlerce süren yangınlarla mücadele ederken faciadan en çok etkilenen ülke komşu Yunanistan oldu.

Ülke birçok noktada başlayan yangınlarla sarsılırken Türkiye sınırındaki Meriç Bölgesi’ndeki 15 gündür devam eden yangın, Türkiye’den Avrupa’ya geçmeye çalışan kaçak göçmenleri de etkiliyor. Yangın bölgesinde bulunan en az 20 cesedin göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.

Yunanistan’a geçen çok sayıda düzensiz göçmen, orman yangını nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Dün de yanan ormanlık alanda bulunan yaklaşık 30 düzensiz göçmen polise teslim edilmişti.

Yangın faciası sonrası eleştirilerin hedefindeki Başbakan Kiriakos Miçotakis’ten gelen çarpıcı açıklama Yunanistan’da gündem oldu.

KUNDAKLAMA İZİ

Miçotakis Yunan Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, birçok yangının “insanlar tarafından” çıkarıldığını söyleyerek bazı noktalarda kundaklama izine rastlandığını belirtti. Kundaklama suçuna karşı çok sert önlemler alacaklarını kaydeden Yunanistan Başbakanı, ihmal durumunda bile suçluların ağır para ve hapis cezaları alacağını ifade etti.

Milletvekillerine konuşan Miçotakis, “Zor bir yaz geçirdik. Meriç’teki yangın devam ediyor. İlk görevimiz cevapları bulmak ve çözüm aramak. İklim değişikliği hepimizi tehdit ediyor” diye konuştu.

Miçotakis, Meriç’teki yangın rotasıyla ilgili bir fotoğraf göstererek soruşturma başlattıklarını söyledi ve yanan noktalarla ilgili “göçmen” vurgusu yaptı. Yunan Başbakan, “Nedenin insan kaynaklı olduğu neredeyse kesin. Ayrıca yanan yerlerin yasa dışı göçmenlerin kullandığı noktada olduğu da kesin” dedi.

Yunanistan Savcılığı, Meriç’te kaçak göçmenlere yönelik ırkçı saldırılarla ilgili geçen hafta soruşturma başlatmıştı.

İlginizi Çekebilir Yunanistan’ın ormanları küle döndü, işte 3 yıllık bilanço