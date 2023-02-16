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Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andreas Katsaniotis, Yunanistan'ın insani yardımlarını içeren 4 TIR'ın Pire'den İskenderun'a doğru yola çıktığını duyurdu. 

Sozcu.com.tr
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Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis, yardımların çoğunlukla battaniye ve hijyen malzemeleri gibi depremzedelerin ihtiyaç duyacakları malzemeleri içerdiğini belirtti.

Yunanistan’dan sürekli gelen insani yardımlar hakkında bilgi veren Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği, dün yaptığı paylaşımda Yunanistan’daki 332 belediyenin topladığı yardım için teşekkür etti.

Gönderilen yardım kolileri üzerinde Türkçe ve İngilizce destek mesajları yer aldı.

KOLİLERDEKİ SEVGİ DOLU MESAJLAR

Atina Büyükelçiliği, “Yunan halkına depremzedelere samimi desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bağışları 332 belediye aracılığıyla Atina’da toplanıyor. Kutuların üzerindeki destek mesajları hepimizi duygulandırıyor” açıklamasını yaptı.

Yardımlar üzerindeki mesajlarda Yunan halkının Türkiye’nin yanında olduğu mesajları yer aldı.

Bir yardım kolisinin üzerine çizilmiş kalp ile “Yanınızdayız” mesajı görüldü.

Başka bir yardım paketinde ise Türkçe olarak, “Kardeşlerim, Geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Allah hepinize kuvvet versin. Biz kardeşleriniz her zaman yanınızdayız” mesajı yer aldı.

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