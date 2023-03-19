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Yunanistan’dan 60 kamyon ihtiyaç malzemesi depremzedeler için yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından desteğini sürdüren Yunan halkı, Türkiye'deki afetzedelere 60 kamyon ihtiyaç malzemesi gönderdi.

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Yunanistan’dan 60 kamyon ihtiyaç malzemesi depremzedeler için yola çıktı

Yunanistan’da, Attiki Eyalet Başkanlığının koordinasyonu ve “Oli Mazi Borume” (Hep birlikte yapabiliriz) Derneği öncülüğünde, Attiki bölgesindeki belediyelerin katılımıyla Yunan halkının topladığı 60 kamyon yardım malzemesi, Türkiye’deki depremzedelerle ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu da yardımların koordinasyonu ve kamyonların yola çıkış sürecini takip etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan’da halk ve kurumlar yardım için seferber olmuş, tonlarca yardım malzemesi Türkiye’deki depremzedelere gönderilmişti. (AA)

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