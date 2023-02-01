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Yunanistan’dan düşen savaş uçağıyla ilgili açıklama

Yunanistan'ın düşen savaş uçağındaki pilotu arama çalışmaları sona erdi.

Sozcu.com.tr
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Yunanistan’dan düşen savaş uçağıyla ilgili açıklama

İyon Denizi’ne 30 Ocak’ta düşen Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-4E Phantom 2 tipi uçağın 31 yaşındaki pilotu Efstathios Çitlakidis için yapılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Yunan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Bulguların toplanması ve analizi, (Çitlakidis’in) ölümünü doğruladı” ifadesi kullanıldı.

Savaş uçağındaki pilotun hayatını kaybettiğinin açıklanması ile 30 Ocak’ta yaşanan kazadaki ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-4E Phantom 2 tipi savaş uçağı, 30 Ocak’ta İyon Denizi’nde düşmüş, kazada yardımcı pilot Marios Mihail Turuçikas hayatını kaybetmişti. (AA)

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