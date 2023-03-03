Yunanistan’ı sarsan tren kazası sonrası sokaklar karıştı
Yunanistan'ı ayağa kaldıran tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye yükselirken, ülkede hükümet karşıtı protestolarda çatışma çıktı.
Yunanistan'ın Larissa kentinde salı akşamı en az 57 kişinin ölümüne yol açan tren kazası sonrası ülkede öfke giderek büyüyor.
Onlarca kişinin yaralandığı korkunç kazada ölenler arasında tatilden dönen üniversite öğrencileri de vardı.
Başkent Atina ve Selanik’te dün akşam düzenlenen protestolarda, kazadan yıllardır önlem alınması çağrılarını görmezden gelen hükümeti ve demiryolu şirketlerini sorumlu tutan göstericiler “Hayatlarımız Değerlidir” pankartları taşıdı.
Yüzlerce kişinin katıldığı protestolarda güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar çıktı. Polis, Selanik'te göstericilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Ülkede demiryolları 2017’de kurtarma paketi kapsamında özelleştirilmişti. Grev kararı alan demiryolu sendikaları, hükümeti trenlerde gerekli güvenlik önlemlerini almamakla suçluyor.