Yunanistan’ın ormanları küle döndü, işte 3 yıllık bilanço

Avrupa Orman Yangınları Gözlemevi’nin, mevcut (2023) yangın önleme sezonunda Yunanistan’daki orman yangınlarının yıkıcı sonuçlarına ilişkin kaydettiği veriler ortaya çıktı

Yaşar ANTER

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Yunanistan'da 23 Ağustos 2023 Çarşamba gününe kadar çıkan orman yangınlarında 1 milyon 200 bin hektar orman yandı. Yunanistan medyasında yer alan haberlerde bu oranın, ülkede 2006–2022 yılları arasında yıllık ortalama yanan alanın yaklaşık 3 katına karşılık geldiği belirtildi. Yanan alanların toplamının 1 milyon 300 bin 590 hektar olduğu bildirildi.

SON 17 YILIN EN KÖTÜSÜ YAŞANIYOR

2023 yılındaki orman yangınlarının son 17 yılın en kötü ikinci yılı olmasının çok muhtemel olduğu belirtiliyor. 2007 yılı, 2 milyon 700 bin dönümden fazla alanla ilk sırada yer alıyor. Temmuz 2023'te 520 bin dönümden fazla alan yanarken, 23 Ağustos 2023 Çarşamba'ya kadar 730 bin dönümden fazla alan yandı.

Yunanistan'da son 3 yılda çıkan orman yangınlarında, yaklaşık 3 milyon hektar alanın yandığı açıklandı.

BATI TRAKYA'DA 11 GÜNDE 808 BİN HEKTAR KÜL OLDU

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ili ile Türkiye sınırındaki Meriç bölgense kadar olan alanda 11 günde 808 bin hektarlık orman kül oldu. Yangınların ortasında kalan 2'si çocuk 20 göçmen yaşamını yitirdi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK YANGINI

Avrupa Komisyonu’nun Copernicus Hızlı Haritalama Servisi tarafından Evros’ta Avrupa topraklarında son yılların en büyük orman yangınına ilişkin daha yeni uydu verileri bugün açıklandı. Uydu verilerinin analizine göre Dedeağaç ve Dadia yangınlarının birleşimi sonucu ortaya çıkan Evros orman yangınının yaktığı toplam alan 808 bin hektarı aşıyor.