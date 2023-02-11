Abone Ol

Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan depremzedeler için yardım geldi

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım malzemesi getirildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan depremzedeler için yardım geldi

6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle Türkiye’de 10 il ve Suriye yıkıcı bir şekilde etkilendi. Çeşitli ülkelerden yardımlar devam ederken Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan da depremzedeler için yardım geldi.

Rodos Adası’ndan 200 yardım kolisi, “Sea Star Lindos” isimli feribotla Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi.

Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan feribottan Kızılay gönüllülerince indirilen yardım kolileri, Fethiye Kaymakamlığı koordinasyon merkezince deprem bölgesine gönderildi. (AA)

Çin'den ilk deprem yardımı sevkiyatı yola çıktıİlginizi ÇekebilirÇin'den ilk deprem yardımı sevkiyatı yola çıktıÜnlü oyuncular İBB'nin yardım çalışmasına katıldıİlginizi ÇekebilirÜnlü oyuncular İBB'nin yardım çalışmasına katıldıBelçika, Türkiye'de sahra hastanesi kuracakİlginizi ÇekebilirBelçika, Türkiye'de sahra hastanesi kuracakİtalya'dan Kahramanmaraş depremi faaliyetlerine mali destekİlginizi Çekebilirİtalya'dan Kahramanmaraş depremi faaliyetlerine mali destek

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam