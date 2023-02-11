Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan depremzedeler için yardım geldi
Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım malzemesi getirildi.
6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle Türkiye’de 10 il ve Suriye yıkıcı bir şekilde etkilendi. Çeşitli ülkelerden yardımlar devam ederken Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan da depremzedeler için yardım geldi.
Rodos Adası’ndan 200 yardım kolisi, “Sea Star Lindos” isimli feribotla Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi.
Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan feribottan Kızılay gönüllülerince indirilen yardım kolileri, Fethiye Kaymakamlığı koordinasyon merkezince deprem bölgesine gönderildi. (AA)