Yunanistan’ın son Kralı hayatını kaybetti
Yunanistan’ın eski Kralı 2. Konstantinos, 82 yaşında hayata veda etti.
Atina'daki evinde geçen hafta felç geçiren Yunanistan'ın son Kralı Konstantinos, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Babası Kral Paul'ün ölümünün ardından 1964'te tahta çıkan ve Yunanistan'ın en çalkantılı dönemlerinde ülkeyi yöneten Konstantinos, 1967'deki askeri darbe sonrası ülkeden kaçmıştı. Son Kral, cunta yönetiminin monarşiyi feshettiği 1973'e kadar Roma'da sürgün hayatı yaşamıştı.
2. Konstantinos, aynı zamanda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in kuzeni ve Prens William'ın da vaftiz babasıydı. Bir dönem Yunan vatandaşlığı iptal edilen eski Kral, Atina'ya dönmeden önce ailesiyle yıllarca Londra'da yaşadı.
Kronik kalp sorunları olan Konstantinos, son yıllarında tekerlekli sandalyeyle geziyordu.