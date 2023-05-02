Yurt dışı sandıklarında artış: ABD’de beklenti oy oranının yükselmesi

14 Mayıs seçimleri için oy kullanma süreci yurt dışında başlarken ABD'de seçimlere katılım oranının bu yıl yüzde 10 ile 20 artması bekleniyor.

Tayfun HOPALI / ABD

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Dünya genelinde 74 ülkede 174 bölgede seçim sandığı kuruldu. Yurtdışında yaşayan 3.5 milyon seçmen var ve bu rakam İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en büyük seçim bölgesi olarak ortaya çıkıyor. 3.5 milyon yurtdışı seçmenin 1.5 milyonu Almanya’da yaşıyor. Eğer Almanya tek başına bir seçim bölgesi olsaydı, Türkiye’nin 7 büyük seçim bölgesinden biri olacaktı.

Bu yıl sandık sayılarının artırılması ve seçmenlerin daha rahat oy kullanabilecekleri bölgelerde sandıkların kurulması, yurtdışındaki seçmen katılımının artmasında önemli bir rol oynamakta. Yurtdışında yaşayan Türk seçmenlerin oy kullanma sürecine daha fazla katılım sağlamaları, seçim sonuçlarına da etki edebileceği düşünülüyor.

29 Nisan’da başlayan yurtdışı oy verme işlemi, Amerika'da 8 eyalette toplamda 9 bölgede yoğun bir şekilde devam ediyor. 7 Mayıs’a kadar sürecek olan oy verme sürecinde, zaman zaman farklı eyaletlerden gelen Türk seçmenlerin gruplar halinde sandıklara gelmesi nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor.

2018 yılında Amerika’da kayıtlı seçmen sayısı 106.305 iken, bu yıl bu rakam 134.245’e yükseldi. New York Konsolosluğu’na kayıtlı seçmen sayısı 49.188, Los Angeles’ta 22.118, Washington’da 15.619 ve Şikago, Boston, Houston ve Miami’de toplamda 47.220.

ABD'de 2018 seçimlerinde, 106 bin seçmenin sadece %39’u oy kullanmıştı. Ancak bu yıl durum daha farklı görünüyor. Tahminlere göre, bu yılki seçimlere katılım oranının %50-60 arasında olması bekleniyor.

Oylar, güvenlikli odalarda saklanacak ve üç parti ile Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin eş zamanlı olarak anahtarlarıyla kilitlenecek ve açılacak. 7 Mayıs’ta sandıklardaki oylar sayılacak, açılmadan çuvallara konularak Türkiye’ye gönderilecek.

Yurtdışındaki seçmenlerin katılımının düşük olmasının en büyük nedenlerinden birisi ulaşım sorunları. Bu yıl ise sandık sayıları artırıldı. 2014 yılına kadar sadece gümrük kapılarında oy kullanılırken, daha sonra konsolosluklarda oy kullanmaya başlandı ve bu yıl sandık sayısı daha da arttı.

2018 yılında yurtdışında yüzde 44 katılım oranı gerçekleşmişti. Son üç seçimde partiler benzer oy oranlarına sahip olsa da, bu yıl HDP’nin aday göstermemesi cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

Seçimlerde yaşanan bu artış, Türkiye’nin demokratik süreçlerine yurtdışındaki vatandaşların da katkıda bulunmasının önemine işaret etmektedir. Önümüzdeki seçimlerde, yurtdışındaki seçmen katılımının daha da yüksek oranlarda gerçekleşmesi ve seçim süreçlerinin daha kapsayıcı hale gelmesi hedeflenmektedir.

Bu yıl yurtdışındaki seçmenlerin katılım oranının arttığı ve bu durumun seçim sonuçları üzerinde etkili olabileceği düşünülmekte. Yurtdışındaki Türk seçmenlerin daha etkin bir şekilde seçim süreçlerine katılım sağlamaları, Türkiye’nin demokratik süreçlerinin güçlenmesine katkıda bulunacağı belirtiliyor.