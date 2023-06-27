Yüzde 14 yükseldi: Almanya’daki ayrımcılık şikayetlerinde artış

Almanya'da 2022'de ayrımcılığa uğradığını belirterek şikayette bulunanların sayısı, 2021 yılına kıyasla yüzde 14 artarak 8 bin 827'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, 2022 ayrımcılık raporunu açıkladı.

Ataman, Avrupa’daki birçok ülkede insanların eşit muamele görmelerine ilişkin yasaların bulunduğuna işaret ederek, Almanya’daki Eşit Muamele Yasası’na (AGG) göre yaş, engellilik, cinsiyet, cinsel yönelim, din, dünya görüşü, ırk ve Yahudi düşmanlığı gibi sebeplerinden dolayı yapılan ayrımcılığın yasak olduğunu anlattı.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi olarak ayrımcılığa uğrayanların şikayetlerini alıp danışmalık hizmeti verdiklerini aktaran Ataman, “Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’ne hiç bu kadar çok insan geçen yıl olduğu kadar müracaatta bulunmadı.” dedi.

IRKÇILIK YÜKSELİŞTE

2022’de 8 bin 827 şikayette bulunulduğu bilgisini paylaşan Ataman, “Buna göre şikayetler bir yıl öncesine (2021) göre yüzde 14, 2019 göre iki katından fazla arttı.” diye konuştu.

Ataman, en fazla şikayeti yüzde 43 ile ırkçı ayrımcılık yapıldığına ilişkin şikayetlerde aldıklarını ifade etti.

Şikayetlerin yüzde 27’sinin ile engellilerle, yüzde 21’inin cinsiyet, yüzde 10’nun yaş, yüzde 6’sının din ve dünya görüşüyle ilgili yapılan ayrımcılık olduğunu aktaran Ataman, en fazla şikayetin “hizmete erişimde” ve “iş hayatı” alanından geldiğini belirtti.

Ataman, devlet dairelerinde, okulda, yargıda veya polis teşkilatında yapılan ayrımcılık konusunda da çok sayıda şikayet aldıklarını ancak bunların AGG kapsamına girmediğini vurgulayarak, “Bu kabul edilmez ve devlete olan güveni zayıflatıyor. Bundan dolayı AGG’nin reform edilmesini istiyoruz.” ifadesini kullandı.

RAPORDAN ALINTILAR…

Eşit Muamele Yasası kapsamında geçen yıl değerlendirilen 6 bin 627 şikayetin 2 bin 882’sinin etnik köken, 1815’inin engellilik, 1395'inin cinsiyet, 650'sinin yaş, 435’inin dini inanç ve dünya görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğradığı yer aldı.

Ayrımcılık şikayetlerinin yüzde 27’si iş piyasasında yaşanan konularla ilgili yapılırken bunu, yüzde 20 ile “hizmet ve ürünlere erişim”, yüzde 7 ile eğitim, yüzde 5 ile konut, yüzde 4 ile sağlık ve bakım, yüzde 3 medya, internet ve basın alanındaki şikayetler izledi.

Federal Ayrımcılık Mücadele Dairesine 1039 şikayet devlet dairelerinde, 336 şikayet de polis ve yargı alanda yaşanan ayrımcılıkla ilgili ulaştı. Ancak bu şikayetler AGG kapsamında değerlendirilmedi. (AA)

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