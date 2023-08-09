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Yüzen mülteci toplama gemisinin içinden ilk görüntüler geldi

İngiltere'de mültecilerin barınacağı Bibby Stockholm isimli gemide dün 15 kişi barınmaya başlarken, mülteciler video ve fotoğraflarla gemi içerisindeki yaşamın detaylarını paylaştı.

Sozcu.com.tr
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Yüzen mülteci toplama gemisinin içinden ilk görüntüler geldi

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