Yüzsüzlüğün böylesi: Sokağın ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Yabancı bir turistin sokak ortasında bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği görüntüler infial yarattı.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda turistlerin uğrak noktalarından biri olan Bali, 35 yaşındaki İtalyan turistin yaptığı akıl almaz rezilliği konuşuyor…

Seminyak bölgesinde bir gece köpeğinin havlamasına uyanan bir adam kapısının önünde bir hareketlilik fark etti. Sarhoş birisinin kapısının önünde tuvaletini yaptığını tahmin eden adam, güvenlik kamerasını bakınca ise şaşkına döndü.

Kamera kayıtlarında, genç bir adam ile bir kadının cinsel ilişkiye girdiğini fark eden Endonezyalı, hemen polislere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri adamı ve kadını gözaltına aldı. Başlatılan soruşturmada İtalyan turist gözaltına alındı.

Yetkililer ismi açıklanmayan adamın 6 ay için “kara listeye” alındığını ve ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, bu sürenin bir 6 ay daha uzatılabileceği belirtildi.

KÖPEK HAVLAYINCA YAKALANDILAR

9 Eylül’de yaşanan olayın detayları ise mahkemede ortaya çıktı. 35 yaşındaki adamın Kuta şehrindeki bir otelde kaldığı ve 9 Eylül gecesi alkol aldıktan sonra bir kadınla tanıştığı öğrenildi. Adam ile kadının gecenin ilerleyen saatlerinde yakınlaştığı ve cinsel ilişkiye girdiği kayıtlara geçti.

İkilinin cinsel ilişkiye girdiği evin sahibi ise köpeğinin havlamasıyla durumu ortaya çıkardı. Ev sahibi, “İlk başta birisinin tuvaletini evin önünde yaptığını düşündüm. Fakat kamera kayıtlarına bakınca gerçek ortaya çıktı. Seks yapıyorlardı” dedi. Cinsel ilişkiye giren kadının Endonezya vatandaşı olduğu belirtilirken, kadının tutuklanmadığı belirtildi.

35 yaşındaki İtalyan turist sınır dışı edildi. İsmi açıklanmayan turistin Malezya Havayolları ile Malezya’ya gönderildiği, oradan da Katar aktarmalı olarak İtalya’ya gönderildiği açıklandı.

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