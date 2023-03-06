Abone Ol

Zaporijya’da yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde Rusya'nın roket saldırısına hedef olan apartmanda can kaybı 13'e yükseldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Zaporijya’da yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

Ukrayna Acil Durumlar Servisi yetkilisi Serhii Kruk, apartmanda enkaz çalışmalarının sona erdiğini, 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kruk, açıklamasında kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, “Zaporijya ekipleri, Kiev’den uzmanlar, psikologlarımız ve Mobil Acil Müdahale Kurtarma Merkezi, her birinizin büyük bir kalbi var ve önemli bir şey yapıyorsunuz, hayat kurtarıyorsunuz” dedi.

Estonya'daki genel seçimlere "Ukrayna" damga vurduİlginizi ÇekebilirEstonya'daki genel seçimlere "Ukrayna" damga vurduAlmanya: Ukrayna'ya silah yardımı devam edecekİlginizi ÇekebilirAlmanya: Ukrayna'ya silah yardımı devam edecek

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam