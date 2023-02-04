Türkiye kabul etmemişti… Zehirli savaş gemisi batırıldı

Sökülmek üzere Türkiye’ye getirilmesi planlanan ancak tepkiler sonrası Türk makamların ülkeye almadığı asbestli Brezilya uçak gemisi, okyanusta batırıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Brezilya Donanması, toksik maddeler içermesi nedeniyle büyük tartışma yaratan Sao Paulo isimli savaş gemisinin dün gece Atlantik Okyanusu'nda batırıldığını duyurdu. Geminin, Brezilya sahilinden 350 kilometre uzakta 5 bin metre derinliğe sahip bölgede planlı şekilde batırıldığı bildirildi.

Eleştirmenler, zehirli maddeleri barındıran geminin batırılması planını “devlet destekli çevre suçu” diye nitelemişti.

Brezilya Çevre Bakanı Marina Silva da batırma işleminin durdurulması için Savunma Bakanı Jose Mucio ile görüşmüştü ancak ordu, batırma dışında başka bir seçenek bulunmadığını bildirmişti.

34 bin tonluk gemiye ne olacağı uzun süredir tartışma yaratıyordu. Söküm için daha önce Türkiye’ye getirilmesi planlanan gemi, tepkiler sonucu Türk makamların itirazının ardından yaz aylarında Brezilya kıyılarına geri dönmüştü.

Aylardır Atlantik Okyanusu’nun güneyinde bekleyen 60 yıllık geminin batırılması halinde okyanustaki en büyük çöp olacağı belirtiliyordu.

İlginizi Çekebilir Türkiye'nin reddettiği 'ölüm gemisi' okyanusa terk edilecek