Zelenskiy: 2023’ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta 2023'te zafer elde edebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, savaşla ilgili gelişmeleri ve cephedeki son durumu değerlendirmek üzere savunma ve güvenlik yetkilileri ile bir araya geldiğini kaydederek “2023’ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

“UKRAYNA’NIN SAVAŞI KAZANMASI İÇİN HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ”

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Rutte, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Hollanda’nın Ukrayna’ya desteğini ele aldıklarını kaydetti.

Rusya’nın barbarca saldırısına karşı Ukrayna’nın bir yıldır direndiğini vurgulayan Rutte, gelecek birkaç ayın çok kritik olduğunu ifade etti.

Rutte, “Hollanda, Ukrayna’nın sadece kendini koruması için değil aynı zamanda savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazır.” ifadelerini kullandı.

Hollanda hükümeti, 2023 yılı bütçesinden 2,5 milyar avronun askeri ve insani yardım için Ukrayna’ya ayrıldığını açıklamıştı. (AA)

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