Zelenskiy, 4 kişiyi Ukrayna vatandaşlığından çıkardı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, eski milletvekili Viktor Medvedçuk dahil 4 kişiyi Ukrayna vatandaşlığından çıkardığını duyurdu. Medvedçuk geçen yıl vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmış ve Türkiye'nin yürüttüğü müzakereler sonucunda, iki ülke arasındaki esir takası sonrası Rusya'ya gönderilmişti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’ya yakın Ukraynalı eski milletvekili Viktor Medvedçuk dahil 4 kişiyi Ukrayna vatandaşlığından çıkardığını duyurdu.

Zelenskiy, “Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna Devlet Göçmen Servisi tarafından hazırlanan belgelere dayanarak ve devletimizin Anayasasına uygun olarak dört kişinin vatandaşlığına son vermeye karar verdim: Andriy Leonidovych Derkach, Taras Romanovych Kozak, Renat Raveliyovych Kuzmin ve Viktor Volodymyrovych Medvedçuk” ifadelerini kullandı. Zelenskiy istihbarat servislerinin çalışmaya devam ettiğini ve bu tür kararların devamının geleceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığı ile bilinen Ukrayna ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu’nun milletvekili Viktor Medvedçuk, 2021 yılında vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmış ve ev hapsi hükmü giymişti. Geçen yıl 24 Şubat’ta Rusya’nın işgalinin başlamasıyla ev hapsinden kaçtığı iddia edilmiş, Nisan ayında tekrar gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Eylül 2022de Türkiye’nin iki devlet ile yürüttüğü müzakereler sonucunda Medvedçuk ve 55 Rus askeri, 5 Azov komutanı ve 10’u yabancı olmak üzere 215 Ukrayna askeri karşılığında Rusya’ya gönderilmişti. (DHA)