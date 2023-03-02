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Zelenskiy bir ismi daha görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Galina Lugovaya’nın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Zelenskiy, geçen hafta sonu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanını görevden almıştı.

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Zelenskiy bir ismi daha görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde, Zelenskiy'nin Herson şehri Askeri İdaresi yönetimindeki değişikliklerle ilgili imzaladığı 2 kararname yayımlandı.

GÖREVDEN ALDI

Zelenskiy, bir kararnameyle Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Lugovaya'yı görevden alarak ikinci kararnameyle yerine Roman Mroçko'yu atadı.

Mroçko, Ukrayna'nın Güney Bölgesi Askeri Savcı Yardımcısı görevi yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen hafta sonu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev’i görevden almıştı. (AA)

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