Zelenskiy: Bize tank göndermemek için sebep yok

Ukrayna lideri Zelenskiy Avrupa'ya mesaj verdi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Fransa’nın kendilerine tank gönderdiğini belirterek bunun diğer tüm ortaklara açık bir işaret olması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, “Daha fazla zırhlı araç, özellikle de Fransız üretimi tekerlekli tanklar alacağız. Bu, diğer tüm ortaklarımıza açık bir işarettir: Ukrayna’ya Batı tipi tankların hala gönderilmemesinin mantıklı bir nedeni yok” dedi.

Zelenskiy konuşmasında, “Fransa, Avrupa’nın Ukrayna’ya verdiği savunma desteğini yeni bir düzeye taşıyor ve bu liderlik için Başkan Macron’a teşekkür ediyorum. Daha fazla zırhlı araç, özellikle de Fransız üretimi tekerlekli tanklar alacağız. Bu, diğer tüm ortaklarımıza açık bir işarettir: Ukrayna’ya Batı tipi tankların hala gönderilmemesinin mantıklı bir nedeni yok” ifadesini kullandı.

BARIŞ FORMÜLÜ

Zelenskiy, olası bir barış senaryosu ile ilgili de konuştu. Ukrayna lideri, “İnisiyatifimizi (Barış Formülümüzü) tüm liderlerle tartışıyoruz. Bu 10 açık maddeden ibaret. Tüm güvenlik unsurları, toprak bütünlüğümüz, Rus birliklerinin Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesi ve adaletin tam güvencesi, yani bu saldırıdan ve Ukrayna ve Ukraynalılara karşı işlenen suçlardan sorumlu olan herkesin cezalandırılması ve ayrıca neden olunan tüm zararların terör devletinin varlıkları pahasına Ukrayna’ya tazmini” dedi.

Ukrayna uzun bir süredir ABD yapımı Abrams tankları ile Alman yapımı Leopard tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesini istemişti.