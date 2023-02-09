Zelenskiy, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın başından bu yana Brüksel'e yaptığı ilk ziyaret kapsamında, Avrupa Parlamentosu'na hitabında, şimdiye kadar verdiği destek için Avrupa Birliği'ne teşekkür etti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlangıcından bu yana ilk kez geldiği Brüksel’de olağanüstü AB Liderler Zirvesi’ne katılmasının öncesinde Avrupa Parlamentosu’nu (AP) ziyaret etti.

Zelenskiy, AP Başkanı Roberta Metsola tarafından karşılandı. İkili, kameralar karşısında Ukrayna milli marşı ve Avrupa marşını okudu. Ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in katılımıyla yapılan AP’nin özel Genel Kurul Oturumu’na geçildi.

Kürsüye çıktığında milletvekillerince uzun süre alkışlanan Zelenskiy, AP’ye Ukrayna’ya verdiği destek için teşekkür etti. Zelenskiy, Rusya’nın yanı sıra İran’dan yönelen tehdide değinerek, “Avrupalı yaşam tarzının” yok edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

“Hayati derecede önemli malzemeler, silahlar, mühimmat, enerji teçhizatı ve daha binlerce malzemeyi içeren” yardımları için AB ülkelerine ve AP milletvekillerine teşekkür eden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün, AB zirvesinde, geçen yıl boyunca kıtalarımızın, önceki liderlerin imkansız gördüğü şeyi yapmasına izin veren kararları aldıkları için devlet başkanlarına ve hükümetlere kişisel olarak teşekkür edebileceğim. Avrupa, sonunda Rusya’nın fosil yakıtlarına olan yıkıcı bağımlılığından kurtuluyor. Avrupa, kendisini yolsuz Rus oligarşisini etkisinden arındırıyor. Avrupa, tarihinde ilk kez kendisini Rus rejiminin muhalifleri için bir av sahası olarak gören ajanlarının sızmasına karşı savunuyor. AB, bu kadar büyük ölçekte askeri yardım sağlıyor. Aynı zamanda AB’ye yaklaşıyoruz. Ukrayna, AB üyesi olacak.”

Zelenskiy’nin Brüksel’den önce yaptığı Londra ve Paris ziyaretlerinin aksine uçak ve ağır silah yardımı taleplerinden söz etmemesi dikkati çekti.

Metsola, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın Türkiye’ye Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yardım sağlamasından övgüyle bahsetti. “Ukrayna, Avrupa’dır ve milletinizin geleceği AB’dedir” diyen Metsola, “Kazanmanız gerekiyor. Artık tüm devletler, ihtiyacınız olan uzun menzilli sistemleri ve jetleri size sağlamayı bir sonraki adım olarak hızlı şekilde düşünmelidir. Arkanızdayız. Ne kadar sürerse sürsün yanında olacağız” ifadelerini kullandı. (AA)

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