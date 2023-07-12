Zelenskiy: G7 ülkeleriyle anlaşmaya vardık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Vilnius Zirvesi'nden Ukrayna için önemli bir "güvenlik zaferini" ülkesine götüreceklerini bildirdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO’nun Vilnius Zirvesi kapsamında ilki düzenlenen Ukrayna-NATO Konseyi toplantısının ardından konuştu.

“Bugün NATO’ya giden yolda Ukrayna’nın güvenlik garantileri olduğunu” belirten” Zelenskiy, “G7 ülkeleriyle, kilit ortaklarımızla, ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla genişletilecek bir güvenlik garantileri çerçevesi üzerinde anlaşmaya vardık. Ukrayna heyeti, Ukrayna için ülkemiz için halkımız için çocuklarımız için önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor. Bu bizim için yeni güvenlik fırsatlarının önünü açıyor.” dedi.

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi tarihinde ilk kez bugün toplanmıştı.Konseyin ilk toplantısı, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Zirvesi’nde devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapılmıştı. (AA)

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