Zelenskiy helikopter kazasıyla ilgili bilgi verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günlük yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Brovary kentinde dün sabah yaşanan ve İçişleri Bakanının ölümüne neden olan helikopter kazasıyla ilgili detaylı bilgi verdi.

Sozcu.com.tr

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Kiev bölgesindeki Brovary kentinde İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky’i, Bakan Yardımcısı ve meslektaşlarını taşıyan SES Helikopteri dün sabah bir anaokulunun bahçesine düşmüş ve toplamda 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy günlük ulusa sesleniş konuşmasında kazayla ilgili detaylı bilgi vererek, “Kurtarma operasyonu, Kiev bölgesi Brovary’de bir SES helikopterinin düştüğü yerde yaklaşık dokuz saat sürdü. Yangının söndürülmesine, yaralıların aranmasına ve kurtarılmasına, ilk soruşturma işlemlerinin yürütülmesine yüzlerce kişi katıldı” açıklamasını yaptı. Zelenskiy kazada biri çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11i çocuk 25 kişinin yaralandığını belirtti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, “Ukrayna Güvenlik Hizmetlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını ifade edip Bugün İçişleri Bakanlığı sisteminin yönetimi ile ilgili gerekli tüm kararlar alındı. Profesyonel, vatansever ve güvenilir yöneticiler olan insanları kaybettik. Kazada hayatını kaybeden Bakan Denys Monastyrskyi, Yevhen Yenin ve meslektaşları yerlerinin kolayca doldurulabileceği kişiler değiller. Devlet için gerçekten büyük bir kayıp” dedi.

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