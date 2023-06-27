Zelenskiy: Her cephede ilerliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'yla savaşın yoğun olduğu Donetsk cephesini ziyaret etti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin Donetsk bölgesindeki cephelerde savaşan Ukrayna askerlerini ziyaret etti. Zelenskiy ziyareti sırasında askerlere madalya ve ödüllerini teslim ederken, dün her cephede ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Rus askerlerinin bulunduğu merkezleri ziyaretinin hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin cepheye gitmesi dikkat çekti. Zelenskiy, Bahmut’ta savaşan askerlere madalya ve ödül verdi.

Askerlere konuşma yapan Zelenskiy, “Bugün burada bulunmaktan onur duyuyorum ve öncelikle devletimizi, egemenliğimizi, ailelerimizi, çocuklarımızı ve Ukrayna’mızı koruduğunuz için sizlere teşekkür etmek istiyorum” dedi. Zelenskiy, daha sonra Berdyansk yönündeki cepheye giderek buradaki askerlerle görüştü.

Ukrayna lider, ziyaretinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında da “Savaşçılarımız her yönde ilerleme kaydetti ve bu mutlu bir gün. Savaşçılarımızı ödüllendirmekten, onlara şahsen teşekkür etmekten, ellerini sıkmaktan onur duydum. Tüm destek sözleriniz için teşekkür ederim” diye konuştu. (DHA)

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