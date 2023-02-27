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Zelenskiy, Müşterek Kuvvetler Komutanı’nı görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev'i görevden almasına ilişkin kararname yayımlandı.

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Zelenskiy, Müşterek Kuvvetler Komutanı’nı görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, 113/2023 sayılı kararname ile Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev’in görevden alındığı belirtildi.

Kararnamede, Moskalev’in yerine kimin atanacağı belirtilmedi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Tümgeneral Moskalev 15 Mart 2022’de göreve atanmıştı. (AA)

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