Zelenskiy: Rus S-300’leri Zaporijya’yı vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rus ordusunun S-300'lerle Zaporijya'yı vurduğunu belirterek, saldırıda biri çocuk olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin de ağır yaralandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna lideri Zelenskiy açıklamalarda bulundu.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Zelenskiy, Rus ordusuna ait S-300’lerin Zaporijya’yı vurduğunu duyurdu. Saldırıda biri çocuk olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hastanede tedavisi süren yaralı kadının durumunun kritik olduğunu söyleyen Zelenskiy saldırıya tepki göstererek, “Terörist devlet bu Palm Sunday’i (Dallar Bayramı) işte böyle geçiriyor. Rusya bu şekilde kendisini dünyadan, insanlıktan daha da soyutluyor. Her Hıristiyan bayramı bize nasıl olacağını bilmesek de kötülüğün kaybedeceğinden emin olmamız gerektiğini öğretir. İnanmak zorundayız ve inanıyoruz. Kötülüğün yenilgisini yaklaştırmalıyız ve biz onu yaklaştırıyoruz” dedi.

Zelenskiy, “Dünya bizimle birlikte duruyor. Her ay, her hafta destek artıyor, bizi destekleyenlerin, cesaretimizi ve hayata olan inancımızı destekleyenlerin çemberi genişliyor. Şu anda Ukrayna’nın yanında olan dünyadaki herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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