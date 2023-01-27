Zelenskiy: Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik düzenlediği saldırıların ancak yeterli silahlarla durdurulabileceğini belirtti.

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Gece saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajında halka seslenen Zelenskiy, Rus ordusunun 26 Ocak’ta ülkesine düzenlediği füze ve İHA saldırılarına tepki gösterdi.

Zelenskiy, “Bu kötülük, bu Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir ve durdurulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya tank verecek ülke sayısının artmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, Kanada’nın da bu yönde karar verdiğini ifade ederek, “Tank koalisyonumuzda artık 12 ülke var.” dedi.

Müttefiklerin ülkesine verdiği hava savunma sistemleri sayesinde Rus güçlerinin düzenlediği füze ve İHA saldırılarına karşı etkili bir şekilde mücadele verdiklerini kaydeden Zelenskiy, daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Zelenskiy son Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın birçok bölgesinde elektrik hizmetinde sorunların yaşandığını bildirdi.

RUS SALDIRILARINDA 11 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin 26 Ocak’ta Ukrayna’ya savaş uçaklarından fırlatılan füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. 35 binanın hasar gördüğü ifade edilen açıklamada en fazla Kiev bölgesinde altyapının hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın 26 Ocak’ta ülkesine 55 füze fırlattığını, bunlardan 20’sinin başkent Kiev bölgesinde olmak üzere 47'sinin imha edildiğini bildirdi.

Ayrıca Rus ordusuna ait 24 İHA’nın Ukrayna Hava Savunma kuvvetlerince imha edildiği belirtildi. (AA)

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