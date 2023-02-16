Zelenskiy: Toprak konusunda vereceğimiz tavizler bizi ülke olarak zayıf gösterecektir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, toprak konusunda taviz vermenin ülkesini zayıf göstereceğini söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1. yıl dönümü öncesinde İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye konuştu.

Ukrayna’nın toprak vermeyi kabul etmesinin Rusya’nın daha fazla toprak istemesine neden olacağını belirten Zelenskiy, Batı ülkelerinden alınan silah yardımlarının ise barışı sağlayacağının altını çizdi.

Rusya’nın beklenen bahar saldırılarını başlattığını dile getiren Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin karşı saldırıya geçene kadar direneceğini ancak Batı’dan daha fazla askeri yardıma ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Zelenskiy, “Tabii ki modern silahlar barışın sağlanmasını hızlandıracaktır. Silahlar, Rusya’nın anladığı tek dildir.” dedi.

Belarus’un “Ukrayna askerlerinin sınırlarını geçmesi halinde Rusya yanında savaşa katılacağı” açıklamasına da değinen Zelenskiy, “Umarım savaşa girmezler. Eğer girerlerse savaşacak ve hayatta kalacağız. Rusya’nın Belarus’u Ukrayna’ya saldırı için kullanmaya izin vermesi ise büyük bir hata olur.” değerlendirmesini yaptı.

“Ukrayna hayatta kalmak için savaşıyor.” diyen Zelenskiy, ülkesinin değerler ve ekonomisiyle Avrupa’ya yakınlaştığını da belirtti. Zelenskiy, “Bu yolu seçtik. Güvenlik garantisi istiyoruz. Toprak konusunda vereceğimiz tavizler bizi ülke olarak zayıf gösterecektir. Taviz vermek önemli değil, günlük hayatta milyonlarca kere tavizler veriyoruz. Ama kime vereceğimiz asıl soru? Putin’e mi? Hayır çünkü güvenemeyiz. Onunla diyalog kurmak mı? Hayır çünkü güvenemeyiz.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL AÇIKLAMASI

Zelenskiy, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’i kabulüne ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. İsrail’in her zaman Ukrayna’nın Orta Doğu’daki önemli ortaklarından olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, Cohen’in ziyaretinin savaş başladığından bu yana bir İsrail temsilcisinin ülkeye ilk ziyareti olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Cohen ile görüşmesinde çeşitli alanlarda ikili işbirliği geliştirme konusunu görüştüklerini belirterek, “İsrail’i ‘barış formülümüzün’ uygulanmasına katılmaya davet ediyorum.” dedi.

Sağladığı insani yardımlar için İsrail’e teşekkür eden Zelenskiy, görüşmede İsrail’in savaştan sonra Ukrayna’nın yeniden yapılanmasına katılım konularını ele aldıkları bilgisini paylaştı. Zelenskiy, Ukrayna’nın mayın temizlemede İsrail’in deneyiminden yararlanabileceğini ifade etti.

Rus savaşının adil bir şekilde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk temelinde bitmesini isteyen Zelenskiy, Kasım 2022’de G20 zirvesine katılan liderlere, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirecek 10 öneriden oluşan “barış formülü” sunmuştu. (AA)

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