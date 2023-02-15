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Zelenskiy ve Aliyev telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı.

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Zelenskiy ve Aliyev telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev’i arayan Zelenskiy, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Zelenskiy, ayrıca Ukrayna’ya Azerbaycan’dan yapılan insani yardımlar nedeniyle de Aliyev’e şükranlarını iletti.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ukrayna’nın uluslararası platformlarda işbirliği konuları da müzakere edildi. (AA)

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