Zelenskiy’den çarpıcı Gazze açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NBC News televizyon kanalının “Meet the Press” programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin soruya, söz konusu durumun “yeni bir şey olmadığını” ifade eden Zelenskiy, “Bu İsrail ve Filistin arasında yanan bir ateş ve bazı insanlar hala bu ateşe kibrit atmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, “Eminim ki Hamas’ın desteklenmesinin arkasında Rusya ve İran da var.” iddiasında bulunarak, “suçlanması gerekenlerin” Rusya ve İran olduğunu savundu.

“TERÖRİSTLERİN OLDUĞU YERDE…”

Hamas’a destek olan ülkeler arasında Kuzey Kore’nin de olduğunu öne süren Zelenskiy, “Gazze’de kaç tane Kuzey Kore mühimmatı bulunduğunu gördünüz. Bu bir gerçek, mutlak bir gerçek.” dedi.

Gazze için “kuralsız” saldırı imasında bulunan Zelenskiy, “Kanun ve kurallardan bahsedecek olursak, teröristlerin olduğu yerde kural yoktur.” ifadelerini kullandı.

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