Zelenskiy’den NATO Liderler Zirvesi değerlendirmesi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkemiz ve çok daha önemlisi savaşçılarımız için iyi bir sonuçla, silahlarla iyi bir takviye ile eve dönüyoruz. Buna hava savunma, füzeler, zırhlı araçlar ve toplar da dahil" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Litvanya’da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’ne katılan Ukrayna lideri Zelenskiy, değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, “Bu çok önemli: bağımsızlıktan bu yana ilk kez Ukrayna için NATO yolunda bir güvenlik temeli oluşturduk. Bunlar dünyanın en iyi 7 demokrasisi tarafından onaylanan somut güvenlik garantileridir. Daha önce hiç böyle bir güvenlik temeline sahip olmamıştık ve bu G7 seviyesindedir. Bu temel üzerine, en güçlü ülkelerle ikili güvenlik anlaşmalarından oluşan yeni ve yasal olarak bağlayıcı bir mimari inşa edeceğiz” dedi.

EŞİTLER ARASINDA EŞİT

Ukrayna lideri, “Çok daha önemlisi, Zirve’nin yapıldığı bu iki gün boyunca Ukrayna’nın NATO’da yer alıp almayacağına ilişkin tüm şüphe ve belirsizlikleri ortadan kaldırdık. Olacak! İlk kez tüm müttefikler bu konuda hemfikir olmakla kalmıyor, ittifakın önemli bir çoğunluğu da bunu şiddetle destekliyor. Daha önce hiçbir NATO üyesinden Ukrayna için eşitler arasında eşitsiniz sözleri gerçekten anlamlı gelmemişti. Şimdi herkes bunun bir gerçek olduğunu anlıyor. Eşitler arasında eşit. Zaferimizle ve NATO’ya katılımımızla birlikte bu gerçeği bir kez daha teyit edeceğiz. Daha önce Rusya’nın yöneticileri NATO’nun kapısının önünde kendi çitlerinin olmasını istiyorlardı. Biz Rusya’nın bu hırsını Avrupa tarihinin kenarlarında bıraktık, Avrupa’daki ve daha geniş anlamda özgür dünyadaki birliğimizin çitinin arkasında. Şimdi Vilnius’ta birlik için çalışan herkese minnettarım!” ifadesini kullandı.

ZELENSKİY’DEN ERDOĞAN DA DAHİL LİDERLERE TEŞEKKÜR

Zirveyi düzenleyen ev sahibi ülke Litvanya da dahil olmak üzere zirveye katılan neredeyse tüm ülke liderlerine tek tek teşekkür eden Zelenskiy, Türkiye ile ilgili, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye… Bugün Ukrayna’nın ittifak üyeliğine daha da yaklaştığını gördüğünü söyledi. Bunun anlamı çok büyük. Size teşekkür ediyorum! Karadeniz’in güvenliğini ilkeli bir şekilde savunduğunuz için de teşekkür ederim… Türkiye hepimiz için tarihi şeyler yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Norveç Başbakanı bugün yeniden inşa hakkında konuştu… Ortakların taahhütlerinin netliği son derece önemlidir. Bunun için teşekkür ederiz!” şeklinde konuştu.

Zelenskiy ayrıca, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e de teşekkürlerini iletti.

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