Polonya liderinden Zelenskiy’e ‘Beyaz Kartal’ nişanı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Polonya liderleriyle ikili ilişkileri ve Ukrayna'nın yeniden inşasını görüşecek.

Sozcu.com.tr

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Varşova’yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından ülkedeki en yüksek nişan olan “Beyaz Kartal” verildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, söz konusu nişanı Zelenskiy’e Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verdi. Polonya ile Ukrayna arasındaki ilişkileri derinleştirmedeki erdemleri için Zelenskiy’e teşekkür eden Duda, güvenlik faaliyetleri, mücadelesi ve insan haklarını savunmadaki kararlılığı nedeniyle kendisine “Beyaz Kartal Nişanı” verildiğini söyledi.

Duda, nişanın takdimi sırasındaki törende yaptığı konuşmada, “Beyaz Kartal Nişanı en eski ve en değerli Polonya nişanıdır. Polonya Cumhuriyeti’ne ve onu çevreleyen yaşamlara istisnai katkılarda bulunan istisnai insanlara verilir. Sayın Zelenskiy, hiç şüphe yok ki siz özelsiniz. Vatana hizmetinizi izlerken gözyaşlarımı saklamak çok zor. Ne Ukrayna’yı ne de yurttaşlarınızı terk etmediniz. Siz devletin ve milletin örnek bir liderisiniz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, bugün Polonya Cumhurbaşkanı Duda ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile iki ülke arasındaki askeri ve ekonomik ilişkiler ile Ukrayna’nın yeniden inşasında Varşova’nın rolünü görüşeceği bildirildi.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya ve Ukrayna’nın sürekli temas halinde olduğunu belirterek “Polonya, Ukrayna vatandaşları için bir sığınak yeri haline geldi. Polonyalılar dayanışma ve desteğin timsali haline geldi. Bugün Ukrayna’ya yardım etmek, ülkemizin ve tüm Avrupa’nın güvenliği için de çok önemli. Ukrayna’dan sonra Polonya dahil diğer Avrupa ülkeleri de Rusya’nın hedefi haline gelebilir” diye konuştu. (AA)

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