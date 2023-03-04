Zelenskiy’den Rusya’ya yaptırım baskısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile görüştüğü bildirildi.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Lviv şehrine çalışma ziyareti gerçekleştiren Metsola'nın Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, “Devlet başkanı, savaşın ilk günlerinden itibaren Ukrayna'yı desteklemede liderliği ve kabul ettiği önemli kararları için AP başkanına teşekkür etti.” denildi.

“YAPTIRIMLAR ARTIRILMALI”

Zelenskiy'nin ayrıca Rusya'ya yaptırımların artırılması gerektiğine ilişkin sıkı tutumu için Metsola'ya teşekkür ettiğine işaret edilen açıklamada, “Devlet başkanı, 10. yaptırım paketinin son derece önemli olduğunu ancak saldırgan ülke üzerinde yaptırım baskısının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Zelenskiy ile Metsola'nın Ukrayna barış formülünün teşvik edilmesini ve barışı desteklemek için yapılacak zirveye başta Küresel Güney ülkeleri olmak üzere çeşitli dünya aktörlerini dahil etme olasılıklarını ele aldığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Zelenskiy'nin Avrupa Komisyonu önerilerinin uygulanmasını en kısa sürede tamamlamaya ve bu yıl Avrupa Birliğine katılım müzakerelerini başlatmaya çalıştıklarını söylediği kaydedildi.

Metsola'nın da sadece kendisini değil Avrupa'yı da koruyarak Rus saldırganlığına karşı büyük çaplı savaşta Ukrayna'ya sarsılmaz desteği garanti ettiği belirtildi.

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