Zelenskiy’den Ukrayna askerlerine devlet nişanı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'yla savaşın yıl dönümünde Ukraynalı askerlere devlet nişanı verdi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Ukrayna ordusu mensuplarını devlet nişanıyla ödüllendirdi.

Zelenskiy, savaşın yıl dönümü dolayısıyla başkent Kiev’deki Sofya Manastırı’nın avlusunda Ukrayna askerleriyle bir araya geldi.Savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Zelenskiy, bugün Ukrayna halkının vatanını savunmak için mücadele ettiğini belirtti.

Zelenskiy, daha sonra bazı askerlere ve savaşta hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına devlet nişanı verdi.

POLONYA: TANKLAR UKRAYNA’YA GİTTİ

Bu arada Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Müller, Varşova hükümetinin taahhütte bulunduğu ilk Leopard tanklarının Ukrayna’ya teslim edildiğini belirtti.

Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin Kiev’i ziyaret ettiğini anımsattı. Polonya’nın güvenliğini önemsediklerini vurgulayan Müller, bu ziyaretin Avrupa ve Ukrayna’nın güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Müller, “Polonya’dan ilk Leopard tankları, Ukrayna’daki komşularımıza gitti” ifadesini kullandı. (AA)

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