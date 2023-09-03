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Zelenskiy’e destek veren oligark gözaltına alındı

Ukraynalı oligark Kolomoisky'nin dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
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Zelenskiy’e destek veren oligark gözaltına alındı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukraynalı oligark Ihor Kolomoisky’nin dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Ukraynalı oligarkın gözaltına alınma anları böyle kayıtlara geçti.

SBU’dan yapılan açıklamada, “Ihor Kolomoisky’nin 2013-2020 yılları arasında bankacılık kurumlarının altyapısını kullanarak yarım milyardan fazla Ukrayna grivnasını (13,5 milyon dolar) yurt dışına transfer ederek yasallaştırdığı tespit edilmiştir. Başsavcılık gözetiminde yürütülen mahkeme öncesi soruşturma devam etmektedir” denildi.

ZELENSKİY’NİN SEÇİM KAMPANYASINA DESTEK VERMİŞTİ

Batı medyası, Kolomoisky’nin 2019 yılında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e seçim kampanyasında destek verenlerden biri olduğu detayını paylaştı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 5 Mart 2021’de, Kolomoisky’ye yaptırım kararını açıklamıştı.

Kararın, 2014 yılında Kolomoisky’nin Dnipropetrovsk valiliği yaptığı dönemde yolsuzluğa karıştığı için verildiği ifade edilmişti.

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