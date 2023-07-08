Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası iki lider açıklama yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos ayında gerçekleştirmiştik. Kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık yapıyoruz. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi.

* 500'ncü gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik.

“SÜRENİN UZATILMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

* Ukrayna ile olan dayanışmamızı birçok alanda verdiğimiz somut yardımlarla da sergiledik. Diğer taraftan savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk.

Geçen senenin temmuz ayında İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi’ni hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. Tarafların bu maksatla küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum.

“UKRAYNA, NATO’YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR”

* Şüphesiz Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğu bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış anlayışlarına bir an önce geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır.

* Ukrayna ile dayanışma içinde olurken savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, bölgemiz ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

KREMLİN: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin yakından takip ettiklerini duyurmuştu. Görüşmeyi “önemli” olarak niteleyen Peskov, “Sonucunu yakından takip ediyoruz. Erdoğan ve Zelenski arasında konuşulanlar bizim için ilginç olacak. Bu önemli” demişti.

Peskov, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre içinde bir araya gelebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söylemişti.

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