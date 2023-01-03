Zelenskiy’nin 10 yıl önceki hali gündem oldu: Rus TV’sinde yeni yıla girmiş

24 Şubat 2021'den beri Rusya ile savaş içinde olan Ukrayna'nın lideri Zelenskiy'nin tam 10 yıl önce çekilmiş görüntüleri gündem oldu. Görüntüler smokinli Zelenskiy Rus seyircisinin karşısında görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Yeni yıla girdiğimiz hafta sonu sonrasında sosyal medyada ve Alman medyasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yıllar önce çekilmiş görüntüleri gündem oldu.

24 Şubat’tan beri Rusya’nın işgali altında olan ve aylardır savaşa devam eden Zelenskiy’nin tam 10 yıl önce 2012’den 2013’e girilirken Rus televizyonlarına çıkması ve burada seyircileri eğlendirmesi gündemin üst sıralarında kendine yer buldu.

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, ülkenin başına geçmeden önce aktör ve komedyen olarak tanınan Zelenskiy’nin yılbaşı özel programında Rus TV izleyicilerinin karşısına çıktığı ve burada hem şarkı söyleyip dans ettiğini hem de espriler yaptığını hatırlattı. Gazete Zelenskiy’nin Rus komedyen Maxim Galkin ile kamera karşısına çıktığını yazdı. Galkin de savaşın başlamasından bir süre sonra Rusya’dan kaçmıştı.

Videoda ayrıca Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan sık sık Putin’i ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini destekleyen Vladimir Solovyov’un da Zelenskiy’nin performansını alkışlarlar desteklediği görülüyor.

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