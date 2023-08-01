Zelenskiy’nin danışmanı Podolyak’tan açıklama… Savaş, düşman topraklarına taşınacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Danışmanı Mihaylo Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova hızla tam teşekküllü bir savaşa alışıyor ve bu da yakında 'savaşın yazarlarının' topraklarına taşınacak" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Podolyak, yaptığı açıklamada, “Moskova hızla tam teşekküllü bir savaşa alışıyor ve bu savaş da yakında tüm borçlarını tahsil etmek üzere ‘savaşın yazarlarının’ topraklarına taşınacak. Rusya’da yaşanacak her şey objektif bir tarihsel süreçtir. Daha fazla tanımlanamayan insansız hava aracı, daha fazla çöküş, daha fazla iç çatışma, daha fazla savaş dedi.

MOSKOVA, İKİNCİ KEZ HEDEF OLDU

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna’ya ait üç İHA’nın Moskova bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda iki İHA’nın Odintsovo ve Narofominsk bölgelerinde imha edildiği, diğer İHA’nın ise geçtiğimiz günlerde, yine başka bir İHA saldırısında hasar gören gökdelenlerden birine isabet ettiği belirtildi.

Sobyanin, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova’ya uçmaya çalışan birkaç insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Bir tanesi geçen seferki gibi aynı gökdelene çarptı. Gökdelenin 21. katındaki cephe hasar gördü. Yaralanan olmadığı bildirildi dedi. (DHA)

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