Zelenskiy’nin Oscar’da konuşma talebi yine reddedildi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin pazar günü düzenlenecek Oscar töreninde konuşma talebi reddedildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bu yılki Oscar törende konuşma yapma talebinin reddedildiği duyuruldu. Akademi yönetiminden yapılan açıklamaya göre, yarın Los Angeles'ta düzenlenecek 2023 Oscar Ödülleri töreninde Zelenskiy konuşma yapmayacak.
Zelenskiy, Grammy ve Altın Küre törenlerinde konuşma yapmış ve Rusya'nın işgaline karşı mücadeleye devam mesajı vermişti.
Daha önce komedyen olan Zelenskiy'nin geçen sene Oscar töreninde konuşma yapma talebi de reddedilmişti.