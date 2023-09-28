Zihinsel engelli genç, ‘yemek çaldı’ iddiasıyla dövülerek öldürüldü
Hindistan’da zihinsel engelli bir kişi, tapınaktan yemek çaldığı iddiasıyla dövülerek öldürüldü. Tanrılara adanan bir yemeği çaldığı iddia edilen gencin cinayetiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 26 yaşındaki zihinsel engelli Isar Muhammed, “tapınaktan yemek çaldığı” iddiasıyla bir grup erkek tarafından dövülerek öldürüldü.
Olay, 26 Eylül 2023 tarihinde Yeni Delhi’nin Chandni Chowk bölgesinde bulunan bir tapınakta meydana geldi. Muhammed, tapınakta bulunan ve Hinduların tanrılarına adadığı “prasad” isimli yiyeceği çaldığı iddiasıyla bir grup erkek tarafından dövüldü.
SAATLERCE İŞKENCE GÖRDÜ
Muhammed’in zihinsel engeli sebebiyle tapınak yetkililerine kendini ifade edemediği belirtildi. Muhammed, direğe bağlanarak dövüldü ve saatlerce işkence gördü.
Muhammed’in ailesi, gencin bulunduğunda her yerinde yaralar olduğunu, bir komşuları tarafından eve getirildikten kısa süre sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.
Olayla ilgili 7 kişi cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. (AA)