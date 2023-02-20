117 öğretim üyesi imza toplayıp itiraz etti: Tıp eğitimi uzaktan olmaz

Yükseköğretim yurtlarının depremzedelere açılıp tüm üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime geçirilmesine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden itiraz geldi.

Erdoğan SÜZER

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, üniversitelerin uzaktan eğitime geçirilmesine tepki gelmeye devam ediyor.

İmza toplayıp üniversite senatolarına ve Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) uzaktan eğitim kararının kaldırılıp yüz yüze eğitimin başlatılması çağrısı yapan 117 öğretim üyesi, aksi halde tıp öğrencilerinin mesleki yetersizliklerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

İşte 117 öğretim üyesinin kritik açıklaması:

* “Bizler Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri olarak, 06.02.2023 tarihinde gerçekleşen ve tüm ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden dolayı derin üzüntülerimizi ifade ediyor ve bu büyük felaketle ilgili olarak Tıp Fakültemizdeki eğitim ve öğretimle ilgili alınan kararlar konusunda görüş ve önerilerimizi paylaşmak istiyoruz.

* Yükseköğretim Kurulu 17.02 2023’de uygulamalı programlar dışındaki yüksek öğretim programları için Nisan 2023’e kadar eğitimin uzaktan çevrimiçi yürütüleceğini duyurmuş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu da bu doğrultuda fakültemizin birden altıya dek tüm dönemlerinin yüz yüze eğitim yapacağını oy birliği ile karara bağlamıştır.

* Yükseköğretim Kurulu 19 Şubat tarihinde uygulamalı eğitim kapsamında olması gereken tıp fakültelerinin ilk üç dönemi için de uzaktan çevrimiçi eğitim kararını duyurmuş, aynı gün akşam bu doğrultudaki Senato kararları bizlere iletilmiştir.

“ÖNEMLİ MESLEKİ YETERSİZLİKLERE YOL AÇACAĞI BİLİNMEKTEDİR”

* Bu süreç öğretim elemanları ve öğrencilerden oluşan üniversite bileşenlerinin sesini duymadan ve duyurmadan gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu kararlar üniversite bileşenlerinin ruh sağlığı ve eğitimin niteliği açısından onulmaz eksikliklere yol açacak niteliktedir. Tıp fakültelerinde ilk üç yıldaki eğitim de uygulamalıdır ve yüz yüze yapılmamasının önemli mesleki yetersizliklere yol açacağı bilinmektedir.

* Yükseköğretim Kurulu’na verilen yetkiler, afet durumundan etkilenme derecesine bakılmaksızın, ülke çapında tüm üniversitelerin eğitiminin tek tip belli bir modele göre yapılandırılmasını kapsamamaktadır. Üniversite senatoları fakülte akademik kurullarının görüşlerini alarak kendi eğitim ve öğretim takvim ve yöntemlerini belirlemekte özgürdür.

* Üniversite senatolarını ve fakülte dekanlıklarını tüm üniversite bileşenlerinin seslerini dinlemeye, bu sesin akademik özgürlüklerin bir parçası olduğunu bilerek Yükseköğretim Kurulu’na aktarmaya, Yükseköğretim Kurulunu ise afet bölgesi dışındaki Tıp Fakültelerinin tüm dönem ve sınıflarında bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz.

İşte yüz yüze eğitim için imza toplayan öğretim üyeleri:

Sinan Adıyaman

Güvem Gümüş Akay

Cenk Akbostancı

Cihangir Akyol

Serap Akyürek

Berna Arda

Mehmet Armangil

Saadet Arsan

Kenan Ateş

Huban Atilla

Volkan Atmış

Alpay Azap

Sevgi Başkan

Sevim Bavbek

Onat Bermede

Ayşe Petek Bingöl

Serhat Birengel

Ayşe Bölükbaşı

Berk Burgu

Vesile Şentürk

Cankorur

Ayhan Cömert

Şükrü Çağlar

Atıl Çakmak

Nazan Çobanoğlu

Meltem Çöl

Klara Dalva

Arda Demirkan

İrem Dinçer

İhsan Doğan

Murat Faik Erdoğan

Seyda Erdoğan

Hakan Ergün

Ayhan Bülent Erkek

Çetin Erol

Mehmet Ertem

Şehsuvar Ertürk

Ali Fırat Esmer

Tülin Şen Esmer

M. Kürşat Gökcan

Hale Gökcan

Asena Gökçay

İpek Gönüllü

Çiğdem Yıldırım Güçlü

Emel Güneş

Sevim Güllü

Serdar Gültan

Bahattin Güzel

Aylin Heper

Canan Togay Işıkay

Talia İleri

Elif İnce

Ramazan İdilman

Aydan İkincioğulları

İnci Özgür İlhan

H. Gürhan Karabulut

Gökmen Kahiloğulları

Canan Kalaycıoğlu

Ceren Karahan

Demet Karnak

Volkan Kavas

Burak Kaya

Cansın Tolunay Kaya

Hakan Kınık

Akın Fırat Kocaay

Meltem Koloğlu

Hazal A. Korkmaz

Özlem Ö. Kumbasar

Hakan Kutlay

Nüket Kutlay

Meltem Koloğlu

Zarife Kuloğlu

Gizem Kumru

Ayhan Kuzu

Işınsu Kuzu

Cem Meço

Mehmet Melli

Dilşad Mungan

Erhan Nalçacı

Fırat Ortaç

Murat Özsan

Nil Özyüncü

Esin Ocaktan

Deniz Odabaş

Menekşe Özçelik

Çağdaş Özdöl

Esra Özkavukçu

Enver Özgencil

Nil Özyüncü

Birgül Piyal

Hatice Ilgın Ruhi

Betül Ayşe Sin

Mustafa Sirlak

Tarkan Soygür

Murat Sönmezer

Serap Şhinoğlu

Özden Şener

Serap Tıraş Teber

Timur Tuncalı

Sanem Turhan

Eralp Tutar

Hasan Çağlar Uğur

Ali Kemal Us

Ebru Us

Ekrem Ünal

Emel Ünal

Necmettin Ünal

Sertaç Üstün

Murat Varlı

Nilüfer Yalçındağ

Yasemin Yavuz

Bülent Mustafa

Yenigün Yusuf Yıldız

İrfan Yorulmaz

Cabir Yüksel

Meltem Yüksel

Ayşe Küçükdeveci

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