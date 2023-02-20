117 öğretim üyesi imza toplayıp itiraz etti: Tıp eğitimi uzaktan olmaz
Yükseköğretim yurtlarının depremzedelere açılıp tüm üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime geçirilmesine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden itiraz geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, üniversitelerin uzaktan eğitime geçirilmesine tepki gelmeye devam ediyor.
İmza toplayıp üniversite senatolarına ve Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) uzaktan eğitim kararının kaldırılıp yüz yüze eğitimin başlatılması çağrısı yapan 117 öğretim üyesi, aksi halde tıp öğrencilerinin mesleki yetersizliklerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.
İşte 117 öğretim üyesinin kritik açıklaması:
* “Bizler Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri olarak, 06.02.2023 tarihinde gerçekleşen ve tüm ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden dolayı derin üzüntülerimizi ifade ediyor ve bu büyük felaketle ilgili olarak Tıp Fakültemizdeki eğitim ve öğretimle ilgili alınan kararlar konusunda görüş ve önerilerimizi paylaşmak istiyoruz.
* Yükseköğretim Kurulu 17.02 2023’de uygulamalı programlar dışındaki yüksek öğretim programları için Nisan 2023’e kadar eğitimin uzaktan çevrimiçi yürütüleceğini duyurmuş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu da bu doğrultuda fakültemizin birden altıya dek tüm dönemlerinin yüz yüze eğitim yapacağını oy birliği ile karara bağlamıştır.
* Yükseköğretim Kurulu 19 Şubat tarihinde uygulamalı eğitim kapsamında olması gereken tıp fakültelerinin ilk üç dönemi için de uzaktan çevrimiçi eğitim kararını duyurmuş, aynı gün akşam bu doğrultudaki Senato kararları bizlere iletilmiştir.
“ÖNEMLİ MESLEKİ YETERSİZLİKLERE YOL AÇACAĞI BİLİNMEKTEDİR”
* Bu süreç öğretim elemanları ve öğrencilerden oluşan üniversite bileşenlerinin sesini duymadan ve duyurmadan gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu kararlar üniversite bileşenlerinin ruh sağlığı ve eğitimin niteliği açısından onulmaz eksikliklere yol açacak niteliktedir. Tıp fakültelerinde ilk üç yıldaki eğitim de uygulamalıdır ve yüz yüze yapılmamasının önemli mesleki yetersizliklere yol açacağı bilinmektedir.
* Yükseköğretim Kurulu’na verilen yetkiler, afet durumundan etkilenme derecesine bakılmaksızın, ülke çapında tüm üniversitelerin eğitiminin tek tip belli bir modele göre yapılandırılmasını kapsamamaktadır. Üniversite senatoları fakülte akademik kurullarının görüşlerini alarak kendi eğitim ve öğretim takvim ve yöntemlerini belirlemekte özgürdür.
* Üniversite senatolarını ve fakülte dekanlıklarını tüm üniversite bileşenlerinin seslerini dinlemeye, bu sesin akademik özgürlüklerin bir parçası olduğunu bilerek Yükseköğretim Kurulu’na aktarmaya, Yükseköğretim Kurulunu ise afet bölgesi dışındaki Tıp Fakültelerinin tüm dönem ve sınıflarında bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz.
İşte yüz yüze eğitim için imza toplayan öğretim üyeleri:
Sinan Adıyaman
Güvem Gümüş Akay
Cenk Akbostancı
Cihangir Akyol
Serap Akyürek
Berna Arda
Mehmet Armangil
Saadet Arsan
Kenan Ateş
Huban Atilla
Volkan Atmış
Alpay Azap
Sevgi Başkan
Sevim Bavbek
Onat Bermede
Ayşe Petek Bingöl
Serhat Birengel
Ayşe Bölükbaşı
Berk Burgu
Vesile Şentürk
Cankorur
Ayhan Cömert
Şükrü Çağlar
Atıl Çakmak
Nazan Çobanoğlu
Meltem Çöl
Klara Dalva
Arda Demirkan
İrem Dinçer
İhsan Doğan
Murat Faik Erdoğan
Seyda Erdoğan
Hakan Ergün
Ayhan Bülent Erkek
Çetin Erol
Mehmet Ertem
Şehsuvar Ertürk
Ali Fırat Esmer
Tülin Şen Esmer
M. Kürşat Gökcan
Hale Gökcan
Asena Gökçay
İpek Gönüllü
Çiğdem Yıldırım Güçlü
Emel Güneş
Sevim Güllü
Serdar Gültan
Bahattin Güzel
Aylin Heper
Canan Togay Işıkay
Talia İleri
Elif İnce
Ramazan İdilman
Aydan İkincioğulları
İnci Özgür İlhan
H. Gürhan Karabulut
Gökmen Kahiloğulları
Canan Kalaycıoğlu
Ceren Karahan
Demet Karnak
Volkan Kavas
Burak Kaya
Cansın Tolunay Kaya
Hakan Kınık
Akın Fırat Kocaay
Meltem Koloğlu
Hazal A. Korkmaz
Özlem Ö. Kumbasar
Hakan Kutlay
Nüket Kutlay
Meltem Koloğlu
Zarife Kuloğlu
Gizem Kumru
Ayhan Kuzu
Işınsu Kuzu
Cem Meço
Mehmet Melli
Dilşad Mungan
Erhan Nalçacı
Fırat Ortaç
Murat Özsan
Nil Özyüncü
Esin Ocaktan
Deniz Odabaş
Menekşe Özçelik
Çağdaş Özdöl
Esra Özkavukçu
Enver Özgencil
Nil Özyüncü
Birgül Piyal
Hatice Ilgın Ruhi
Betül Ayşe Sin
Mustafa Sirlak
Tarkan Soygür
Murat Sönmezer
Serap Şhinoğlu
Özden Şener
Serap Tıraş Teber
Timur Tuncalı
Sanem Turhan
Eralp Tutar
Hasan Çağlar Uğur
Ali Kemal Us
Ebru Us
Ekrem Ünal
Emel Ünal
Necmettin Ünal
Sertaç Üstün
Murat Varlı
Nilüfer Yalçındağ
Yasemin Yavuz
Bülent Mustafa
Yenigün Yusuf Yıldız
İrfan Yorulmaz
Cabir Yüksel
Meltem Yüksel
Ayşe Küçükdeveci