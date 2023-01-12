15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

15 tatil yaklaştıkça öğrenciler okulların ne zaman kapanacak merakı artıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte ilk dönem için karnelerini alacak olan öğrenciler 15 gün boyunca tatil yapma fırsatı elde edecek. Okullarda 15 tatil 20 Ocak-5 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde, sömestr olarak bilinen 15 tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini alacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre, 15 tatil hangi tarihte başlayacak?

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatil 10 iş günü sürecek ve 20 Ocak Cuma günü ders bitiş zili ile başlayacak tatil 6 Şubat’ta sona erecek.

ile 3 Şubat arasında yapılacak.

2. Ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında 3.5 iş günü sürecek.

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

ÖZEL OKUL ARTIŞ ORANI YÜZDE 65

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerin bu süreçte desteklenmesi bağlamında, özel okulların 2023 fiyat artış oranını yüzde 65 olarak belirlediklerini bildirdi.

Bakan Özer, MEB Tevfik İleri Salonu'nda, özel öğretim kurumları temsilcileri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Saat 15.00'te başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özer, özel eğitim kurumlarının sorunlarıyla ilgili kapsamlı 2023 yılı başlangıç değerlenmesini nihayetlendirdiklerini söyledi.

Özer, “Bu değerlendirmemizde, sadece 2023 yılındaki ücretleri değil, aynı zamanda özel öğretim kurumlarının kalitesinin artması, hizmetiyle ilgili ihtiyaç duydukları desteklerle ilgili Bakanlık olarak neler yapabiliriz, onları da kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.” diye konuştu.

Davetlerine hem geçen hafta hem de bu hafta gelen özel öğretim kurumları temsilcilerine teşekkür eden Özer, “Gerçekten yıllardan beri fedakar bir şekilde, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülkemizin çocuklarına eğitim hizmeti sunup insan kaynağının niteliğini artırmada gerçekten çok büyük bir sorumluluk yükleniyorlar. Tüm öğrencilerimiz ve tüm velilerimiz adına kendilerine müteşekkiriz.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının, ocak ayında açıklanan ÜFE ve TÜFE oranlarını dikkate alarak bir sonraki eğitim öğretim yılındaki özel öğretim kurumlarının ücretini belirlediğini belirten Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene bir değişikliğe gidiyoruz, üretici fiyat endeksinden ziyade tüketici fiyat endeksini baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararı aldık. Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık.” diye konuştu.

Özel üretim kurumları temsilcileriyle de bu oranı konuştuklarını, tartıştıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

“Öncelikle şunu belirtmem lazım. Buradaki arkadaşların tamamı bu fiyatın yetersiz olduğuyla ilgili kanaatlerini bize ifade ettiler. Ben, özgür bir şekilde bu görüşlerini bizlerle paylaştıkları için kendilerine müteşekkirim. Ama biz, hem hükümet olarak hem Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 yılındaki enflasyon beklentilerini ve tüketici fiyat endeksini dikkate alarak yeni fiyatı belirleme kararı aldık. Hem de velilerimizi destekleme anlamında da böyle bir karar aldık. Bu kararı, yarından itibaren uygulamaya inşallah sokmuş olacağız.”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aldıkları kararın tüm öğrencilere, özel öğretim kurumlarındaki velilere hayırlı olmasını diledi.

Sektör temsilcilerine teşekkür eden Özer, “Her ne kadar sektör temsilcileri, bu artış oranını kabul etmeseler de yeni uygulamanın getirmiş olduğu zorlukları da hem bakanlık hem de özel öğretim kurumları birbirine destek olarak inşallah birlikte aşacağız.” dedi. AA