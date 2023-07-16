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2023 DGS soruları ve cevapları ÖSYM AİS sayfasında açıklandı

DGS soruları ve cevapları ÖSYM'nin AİS sayfasında açıklandı. ÖSYM sınava katılan adaylar için Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihine dair bilgi verdi ve DGS sonuçlarının 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanacağını duyurdu.

Yayınlanma: 14:28 - 16 Temmuz 2023 Güncellenme:
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2023 DGS soruları ve cevapları ÖSYM AİS sayfasında açıklandı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), DGS soruları, cevap anahtarı üzerinden açıklama yaptı, soruların açıklandığını duyurdu.

SORU VE CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SORULARIN YÜZDE 10’U ERİŞİME AÇILDI

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.15’ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 26 Temmuz 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

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