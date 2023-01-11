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4 üniversitenin rektörü değişti! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Mersin Üniversitesi'ne yeni rektör atadı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanma: 00:59 - 11 Ocak 2023 Güncellenme:
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4 üniversitenin rektörü değişti! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın atamasıyla 4 üniversiteye rektörü değişti.

Resmi Gazete’de de yayımlanan karara göre; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı atandı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yücel Oğurlu getirilirken, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.

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