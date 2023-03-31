610 bin genç askeri öğrenci olmak için başvurdu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 2023 yılı için başvuran aday sayısının geçen yıla göre 81 bin 618 kişi arttığını, bu yıl 610 bin 419 adayın sınava gireceğini açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy, 2 Nisan Pazar günü yapılacak 2023-Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ersoy, sınavın 77 ilde, 98 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini, sınavda 80 bin 97 kişinin görev yapacağını, 1489 bina, 27 bin 134 salon kullanılacağını bildirdi.
2023-MSÜ için 610 bin 419 adayın başvurduğunu aktaran Ersoy, “Bu sayı 2022-MSÜ’ye başvuran aday sayısına göre 81 bin 618 kişi arttı. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda bu sene Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ Sınavı’nı uygulayacağız” dedi.
2023-MSÜ’de adaylara, 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilirken, sınav 10.15’te başlayacak, 10.00’dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak. 2023-MSÜ sonuçları, 27 Nisanda açıklanacak. (DHA)