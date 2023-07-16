81 yaşında DGS’ye girdi: Mezara kadar okuyacağım

Amasya'da 2 yıllık ilahiyat mezunu olan Yaşar Aktaş, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi. 81 yaşındaki Aktaş, "Mezara kadar okuyacağım" dedi.

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Ön lisans mezunu 3 çocuk, 8 torun sahibi Yaşar Aktaş, Amasya’da bastonu ile geldiği okulda DGS’ye girdi. Daha önce de DGS’ye girdiğini, sınavının iyi geçtiğini söyleyen Aktaş, matematikte biraz zorlandığını, sözel alanda ise sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.

81 yaşındaki Yaşar, “1970 yılında okumaya bir başladım; hala okumaya devam ediyorum. Hedefim; 4 yıllık ilahiyat fakültesi okumak. Gençlere okumalarını tavsiye ediyorum ama sadece diploma için değil. Gençlerin öğrenmesi için okumalarını istiyorum. Bu yaşımda hala öğrenmeye çalışıyorum. Çok azimliyim, yatarak da sürünerek de olsa gelir ve burada sınavıma girerim. Mezara kadar okuyacağım. Benim hedefim; ölünceye kadar okumak” dedi. (DHA)

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